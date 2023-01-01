Опасность в моем сердце (мультсериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

Школьника, погрузившегося в мечты о жестких убийствах одноклассников, спасает любовь к красивой девушке. «Опасность в моем сердце» — аниме о том, как чувства меняют людей.



Кётаро каждый день думает о кровавых убийствах. В его мечтах он жестоко расправляется с одноклассниками, в том числе со школьной красавицей Анной. Но вот однажды он сталкивается с ней в библиотеке и ему удается впервые с ней заговорить. Раньше он и подумать не мог, какая веселая и интересная Анна на самом деле. Теперь Кётаро общается с Анной каждый день и постепенно обнаруживает в себе прежде незнакомые чувства.



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