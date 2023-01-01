Опасность в моем сердце. Сезон 2. Серия 5
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Опасность в моем сердце
2-й сезон
5-я серия
8.92023, Опасность в моем сердце. Сезон 2. Серия 5
Аниме, Мультфильмы18+
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Опасность в моем сердце (мультсериал, 2023) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Школьника, погрузившегося в мечты о жестких убийствах одноклассников, спасает любовь к красивой девушке. «Опасность в моем сердце» — аниме о том, как чувства меняют людей.

Кётаро каждый день думает о кровавых убийствах. В его мечтах он жестоко расправляется с одноклассниками, в том числе со школьной красавицей Анной. Но вот однажды он сталкивается с ней в библиотеке и ему удается впервые с ней заговорить. Раньше он и подумать не мог, какая веселая и интересная Анна на самом деле. Теперь Кётаро общается с Анной каждый день и постепенно обнаруживает в себе прежде незнакомые чувства.

Узнайте, сможет ли любовь усмирить жестокость в душе Кётро. Смотрите аниме «Опасность в моем сердце» в подписке Amediateka на Wink!

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb