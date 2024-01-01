Опасная дружба (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

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Начало правления французского короля Людовика XIII с точки зрения двух женщин: герцогини Мари де Роан и королевы Анны Австрийской. Историческая драма «Опасная дружба» — сериал по романам Жюльетты Бенцони, наполненный страстью и интригами.



В 1615 году по соглашению Франции и Италии молодой французский монарх Людовик XIII женится на испанской принцессе Анне Австрийской. Однако супругам было всего по 14 лет, и их отношения начинаются не лучшим образом — с брачной ночи, которая оборачивается полным провалом со стороны Людовика. Он отдаляется от жены, которая становится застенчивой и закрытой, пока спустя четыре года при дворе не появляется герцогиня Мари де Роан. Ослепительно красивая, стремящаяся к свободе девушка быстро втирается в доверие к Анне и становится тем самым недостающим звеном, которое вновь связывает несчастных супругов вместе. Это сильно не нравится матери короля — бывшей регентше и интриганке Марии Медичи.



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