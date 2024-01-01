Опасная дружба (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Начало правления французского короля Людовика XIII с точки зрения двух женщин: герцогини Мари де Роан и королевы Анны Австрийской. Историческая драма «Опасная дружба» — сериал по романам Жюльетты Бенцони, наполненный страстью и интригами.
В 1615 году по соглашению Франции и Италии молодой французский монарх Людовик XIII женится на испанской принцессе Анне Австрийской. Однако супругам было всего по 14 лет, и их отношения начинаются не лучшим образом — с брачной ночи, которая оборачивается полным провалом со стороны Людовика. Он отдаляется от жены, которая становится застенчивой и закрытой, пока спустя четыре года при дворе не появляется герцогиня Мари де Роан. Ослепительно красивая, стремящаяся к свободе девушка быстро втирается в доверие к Анне и становится тем самым недостающим звеном, которое вновь связывает несчастных супругов вместе. Это сильно не нравится матери короля — бывшей регентше и интриганке Марии Медичи.
Как теперь изменится французский двор, расскажет сериал «Опасная дружба» 2024 года, смотреть онлайн который вы можете на Wink.
Сериал Опасная дружба 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- АТРежиссёр
Ален
Тасма
- СХАктриса
Стефани
Хиль
- СВАктёр
Стэнли
Вебер
- ГКАктёр
Грегуар
Колен
- ДЛАктёр
Джек
Лэски
- ФДАктёр
Фредди
Дэннис
- КПАктриса
Клементин
Пуадац
- МСАктриса
Майя
Санса
- ЖЖАктёр
Жереми
Жилле
- АДАктёр
Артур
Дюпон
- ПдАктёр
Патрик
д’Асумсао
- РХАктриса
Раика
Хазанавичус
- МААктёр
Марк
Айронс
- ФХАктёр
Флориан
Хаттер
- АЭСценарист
Анри
Эльман
- АТСценарист
Ален
Тасма
- НЧПродюсер
Нора
Чэберт
- ВСОператор
Виржини
Сен-Мартен