Опасная дружба. Сезон 1. Серия 2
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Сериалы
Опасная дружба
1-й сезон
2-я серия
8.72024, Une amitié dangereuse
Драмы18+
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Опасная дружба (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Начало правления французского короля Людовика XIII с точки зрения двух женщин: герцогини Мари де Роан и королевы Анны Австрийской. Историческая драма «Опасная дружба» — сериал по романам Жюльетты Бенцони, наполненный страстью и интригами.

В 1615 году по соглашению Франции и Италии молодой французский монарх Людовик XIII женится на испанской принцессе Анне Австрийской. Однако супругам было всего по 14 лет, и их отношения начинаются не лучшим образом — с брачной ночи, которая оборачивается полным провалом со стороны Людовика. Он отдаляется от жены, которая становится застенчивой и закрытой, пока спустя четыре года при дворе не появляется герцогиня Мари де Роан. Ослепительно красивая, стремящаяся к свободе девушка быстро втирается в доверие к Анне и становится тем самым недостающим звеном, которое вновь связывает несчастных супругов вместе. Это сильно не нравится матери короля — бывшей регентше и интриганке Марии Медичи.

Как теперь изменится французский двор, расскажет сериал «Опасная дружба» 2024 года, смотреть онлайн который вы можете на Wink.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасная дружба»