Олигарх по вызову. Сезон 1. Серия 68
Wink
Сериалы
Олигарх по вызову
1-й сезон
68-я серия
6.02025, My Call Boy Billionaire Daddy
Мелодрама, Драма18+

Олигарх по вызову (сериал, 2025) сезон 1 серия 68 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Брошенная богатой семьёй Уорд и опустошённая самоубийством отца, Инес Карсон сбегает из Лос-Анджелеса. Четыре года спустя женщина возвращается с сыном Чарли, чтобы потребовать ответов. В элитном клубе она по татуировке узнаёт мужчину из эскорта, с которым её свела коварная кузина. Инес заставляет его отрабатывать долг, и в это же время её новый босс, таинственный Луис, начинает её преследовать.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
0 мин / 00:00

Рейтинг

7.7 IMDb