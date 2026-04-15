Брошенная богатой семьёй Уорд и опустошённая самоубийством отца, Инес Карсон сбегает из Лос-Анджелеса. Четыре года спустя женщина возвращается с сыном Чарли, чтобы потребовать ответов. В элитном клубе она по татуировке узнаёт мужчину из эскорта, с которым её свела коварная кузина. Инес заставляет его отрабатывать долг, и в это же время её новый босс, таинственный Луис, начинает её преследовать.

