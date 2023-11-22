Оксен (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Джон Грегорсон приезжает на ежегодный сбор охотников на птицу. Его увлекает это древнее занятие, хотя некоторые ритуалы кажутся уже нелепыми. Без звуков горна и приветственной речи кажется уже можно обойтись. В этот раз сбор проходит в усадьбе человека, мало знакомого Джону. К тому же на охоту приезжает майор Ганнибал, которого должны вскоре судить трибуналом. Джон имеет к этому непосредственное отношение, ведь он возглавляет комитет по обороне. Грегорсон предпочёл бы не встречаться с обвиняемым. Его пребывание в доме становится ещё менее приятным, когда он замечает, как два человека выносят и кладут в машину, какой-то длинный сверток, напоминающий замаскированный труп человека. Правда, Джону не удаётся проверить свои подозрения.

На следующий день Грегорсон приезжает на похороны геройски погибшего военного. Там к нему подходит Нильс, только что вернувшийся из горячей точки. Он рассказывает о неблаговидном поступке майора Ганнибала, свидетелем которого он стал. Командир бросил своих подчинённых в тяжёлой ситуации. Нильс выразил надежду, что недостойный офицер будет наказан по всей строгости. Грегорсон сообщает, что его судьбу определит комиссия, беспристрастная и объективная. Они не знают, что у майора есть очень влиятельный союзник, и значит дело может повернуться самым неожиданным образом.

