Оксен (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн
О сериале
Датский многосерийный детектив о ветеране с подмоченной репутацией, которого несправедливо обвиняют в убийстве.
Нильс Оксен — один из самых уважаемых военных в Дании. Решив разобраться в смерти лучшего друга, Оксен попадает в передрягу и оказывается несправедливо обвинен в хранении наркотиков. После увольнения из вооруженных сил он отправляется жить в лес, но и там спрятаться от неприятностей не выходит: когда владельца этой обширной территории находят мертвым, Оксен становится главным подозреваемым. Однако начальница службы безопасности Дании Фригг Моссман поручает ему работать на нее под прикрытием. Вместе они начинают распутывать клубок тайн, связанных с убийством.
Как будет проходить их расследование, расскажет «Оксен» — сериал смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- ЯЙРежиссёр
Янник
Йохансен
- ЯЛАктёр
Якоб
Ломанн
- ЙПАктриса
Йозефин
Парк
- ЭХАктриса
Эллен
Хиллингсё
- ХХАктриса
Ханне
Хеделунд
- ТЕАктёр
Туэ
Ерстед Расмуссен
- Актриса
Юлия
Рудина
- СААктёр
Стив
Аарон-Сиппл
- БЙАктриса
Биргитта
Йорт Сёренсен
- ЛБАктриса
Луиза
Бефорт
- РШАктёр
Рейну
Шолтен ван Ашат
- МБСценарист
Маи
Брострём
- ПТСценарист
Петер
Торсбо
- АДАктёр дубляжа
Антон
Денисов
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- ЮИАктриса дубляжа
Юлия
Игнатьева
- МВХудожник
М.
Ван Спутник
- МТОператор
Маттиаш
Троёлструп
- ЙШКомпозитор
Йонас
Штрук