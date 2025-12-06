Оксен (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн

Датский многосерийный детектив о ветеране с подмоченной репутацией, которого несправедливо обвиняют в убийстве.



Нильс Оксен — один из самых уважаемых военных в Дании. Решив разобраться в смерти лучшего друга, Оксен попадает в передрягу и оказывается несправедливо обвинен в хранении наркотиков. После увольнения из вооруженных сил он отправляется жить в лес, но и там спрятаться от неприятностей не выходит: когда владельца этой обширной территории находят мертвым, Оксен становится главным подозреваемым. Однако начальница службы безопасности Дании Фригг Моссман поручает ему работать на нее под прикрытием. Вместе они начинают распутывать клубок тайн, связанных с убийством.



