7.82024, Охотники за лобстерами. Сезон 1. Серия 5
Документальные16+
Контент станет доступным 17.05.2025
Охотники за лобстерами (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+40 мин
Охотники за лобстерами
Сезон 1 Серия 1
- 16+41 мин
Охотники за лобстерами
Сезон 1 Серия 2
- 16+41 мин
Охотники за лобстерами
Сезон 1 Серия 3
- 16+41 мин
Охотники за лобстерами
Сезон 1 Серия 4
- 16+17мая
Охотники за лобстерами
Сезон 1 Серия 5
- 16+24мая
Охотники за лобстерами
Сезон 1 Серия 6
- 16+31мая
Охотники за лобстерами
Сезон 1 Серия 7
О сериале
Пятеро отважных капитанов, идущих на риск в ледяных водах Северной Атлантики ради добычи «красного золота» — лобстера. Им противостоят экстремальные штормы, коварные течения и безжалостные глубины. Оперируя опытом поколений, они ежедневно ставят на кон жизнь, обеспечивая свои семьи и сохраняя традиции. В этом суровом мире любая ошибка может стоить не только улова, но и жизни.
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