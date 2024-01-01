Охотники за лобстерами. Сезон 1. Серия 4
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Охотники за лобстерами
1-й сезон
4-я серия
2024, Охотники за лобстерами. Сезон 1. Серия 4
Документальные16+

Контент станет доступным 26.04.2025

Охотники за лобстерами (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Пятеро отважных капитанов, идущих на риск в ледяных водах Северной Атлантики ради добычи «красного золота» — лобстера. Им противостоят экстремальные штормы, коварные течения и безжалостные глубины. Оперируя опытом поколений, они ежедневно ставят на кон жизнь, обеспечивая свои семьи и сохраняя традиции. В этом суровом мире любая ошибка может стоить не только улова, но и жизни.

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