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Охотники за лобстерами (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
2024, Охотники за лобстерами. Сезон 1 4 серии
Документальные16+
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Сюжет
Пятеро отважных капитанов, идущих на риск в ледяных водах Северной Атлантики ради добычи «красного золота» — лобстера. Им противостоят экстремальные штормы, коварные течения и безжалостные глубины. Оперируя опытом поколений, они ежедневно ставят на кон жизнь, обеспечивая свои семьи и сохраняя традиции. В этом суровом мире любая ошибка может стоить не только улова, но и жизни.
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