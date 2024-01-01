Охотники за лобстерами (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Пятеро отважных капитанов, идущих на риск в ледяных водах Северной Атлантики ради добычи «красного золота» — лобстера. Им противостоят экстремальные штормы, коварные течения и безжалостные глубины. Оперируя опытом поколений, они ежедневно ставят на кон жизнь, обеспечивая свои семьи и сохраняя традиции. В этом суровом мире любая ошибка может стоить не только улова, но и жизни.



Сериал Охотники за лобстерами 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.