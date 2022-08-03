Охота на ведьм (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Ида, финансовый директор юридической фирмы, обнаруживает подозрительный счeт и узнаeт о махинациях крупнейшего клиента. Но расследование оборачивается против неe, и репутация героини под ударом. Невольно открыв ящик Пандоры, она оказывается в центре скандала национального масштаба.

