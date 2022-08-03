Охота на ведьм. Серия 6
Wink
Сериалы
Охота на ведьм
1-й сезон
6-я серия

Охота на ведьм (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.12021, Heksejakt
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ида, финансовый директор юридической фирмы, обнаруживает подозрительный счeт и узнаeт о махинациях крупнейшего клиента. Но расследование оборачивается против неe, и репутация героини под ударом. Невольно открыв ящик Пандоры, она оказывается в центре скандала национального масштаба.

Страна
Норвегия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Охота на ведьм»