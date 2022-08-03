WinkСериалыОхота на ведьм1-й сезон6-я серия
Охота на ведьм (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
8.12021, Heksejakt
Триллер, Криминал18+
О сериале
Ида, финансовый директор юридической фирмы, обнаруживает подозрительный счeт и узнаeт о махинациях крупнейшего клиента. Но расследование оборачивается против неe, и репутация героини под ударом. Невольно открыв ящик Пандоры, она оказывается в центре скандала национального масштаба.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЭСРежиссёр
Эва
Сёрхёуг
- СКРежиссёр
Стайан
Кристиансен
- ИБАктриса
Ингрид
Больсё Бердаль
- КСАктёр
Кристиан
Сколмен
- АБАктёр
Аксель
Боюм
- ШСАктриса
Шарлотта
Спакмо Боэ
- ГБАктёр
Гар
Б. Эйдсвольд
- МОАктёр
Мадс
Оусдаль
- ПХАктёр
Пребен
Ходнеланд
- НХАктёр
Надер
Хадеми
- КГАктриса
Кэролайн
Глоумнс
- ЭБАктриса
Эллен
Биргитте Уинтер
- АБСценарист
Анна
Бахе-Вииг
- СРСценарист
Сив
Райендрам
- САПродюсер
Сесиль
Аспенс
- АБПродюсер
Анна
Бахе-Вииг
- ПБПродюсер
Петер
Бозе
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ПЭМонтажёр
Пер-Эрик
Эриксен