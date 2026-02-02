У школьной учительницы Ольги Гоголевой счастливая семья — муж Сергей, с которым они вместе ещё со школы, и сын Костя. Ничего не предвещало беды спокойному течению их жизни со своими заботами и трудностями, пока на встрече одноклассников не появился Владимир Дудников, таинственно исчезнувший сразу после окончания школы. Трудно поверить, что этот успешный и уверенный в себе красавец — тот самый застенчивый Володя, когда-то безнадежно в неё влюблённый и которому 20 лет назад она предпочла Сергея. Ольга очень встревожена и чувствует опасность, ведь его внезапное появление не предвещает ничего хорошего.

