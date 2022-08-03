Один король, одна королева (сериал, 2015) сезон 1 серия 260 смотреть онлайн

Наполненная интригами и предательствами индийская сага о королевской семье, растянувшаяся на несколько десятков лет. 1945 год. Молодой король Ран возвращается на родину после изнурительной шестилетней войны с Британской империей. Он все еще не может смириться со смертью своей жены, но его мать, королева Приямвада, настаивает на том, чтобы он вновь вступил в брак. Невесту зовут Гаятри, она – дочь богатого ростовщика, у которого Приямвада в долгу. Ран неохотно соглашается жениться во второй раз, и постепенно их отношения с Гаятри становятся все более теплыми. Но у их знатной семьи слишком много врагов. Через что придется пройти Рану, Гаятри, их детям и внукам, узнаете из сериала «Один король, одна королева» онлайн на Wink.



