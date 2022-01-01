Образцовый детектив (сериал, 2022) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
9.12022, Mobeomhyeongsa
Драмы, Детективы18+
- 18+63 мин
Образцовый детектив
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+62 мин
Образцовый детектив
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+65 мин
Образцовый детектив
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+64 мин
Образцовый детектив
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+66 мин
Образцовый детектив
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+64 мин
Образцовый детектив
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+71 мин
Образцовый детектив
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 18+69 мин
Образцовый детектив
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 18+64 мин
Образцовый детектив
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 18+63 мин
Образцовый детектив
Сезон 2 Серия 10�Бесплатно
- 18+67 мин
Образцовый детектив
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
- 18+71 мин
Образцовый детектив
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
- 18+67 мин
Образцовый детектив
Сезон 2 Серия 13Бесплатно
- 18+68 мин
Образцовый детектив
Сезон 2 Серия 14Бесплатно
- 18+67 мин
Образцовый детектив
Сезон 2 Серия 15Бесплатно
- 18+75 мин
Образцовый детектив
Сезон 2 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Классическое противостояние двух детективов-напарников с противоположным подходом к ведению расследования – в исполнении корейцев и с Чаном Сынчжо из «Подснежника». В южнокорейском городе Инчхон работают два детектива. Кан Точхан трудится в полиции уже 18 лет, пуская в ход свои связи и опыт, но периодически пренебрегая наукой и даже здравым смыслом. О Чихeк, наоборот, тщательно собирает доказательства и полагается на свои знания в криминалистике, не подпуская других людей близко. Несмотря на разную философию, им придется найти общий язык. Смотрите онлайн и с русской озвучкой
Сериал Образцовый детектив 2 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКриминал, Драмы, Детективы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb