Образцовый детектив (сериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

9.12022, Mobeomhyeongsa
Драма, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Классическое противостояние двух детективов-напарников с противоположным подходом к ведению расследования – в исполнении корейцев и с Чаном Сынчжо из «Подснежника». В южнокорейском городе Инчхон работают два детектива. Кан Точхан трудится в полиции уже 18 лет, пуская в ход свои связи и опыт, но периодически пренебрегая наукой и даже здравым смыслом. О Чихeк, наоборот, тщательно собирает доказательства и полагается на свои знания в криминалистике, не подпуская других людей близко. Несмотря на разную философию, им придется найти общий язык. Смотрите онлайн и с русской озвучкой

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb