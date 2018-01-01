Нулевой километр (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
7.22018, Zero Kms
Боевик, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Заключенный в тюрьму на десять лет за преступление, которое он не совершал, Арджун в конце концов получает шанс выйти на свободу. Однако вскоре попадает в лапы торгующей людьми банде, которая угрожает жизни всей его семьи. Сможет ли один мужчина победить преступную группировку?
Рейтинг
6.7 IMDb