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Нулевой километр (2018)
1-й сезон

Нулевой километр (2018) (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

7.12018, Zero Kms 12 серий
Боевики, Триллеры18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Заключенный в тюрьму на десять лет за преступление, которое он не совершал, Арджун в конце концов получает шанс выйти на свободу. Однако вскоре попадает в лапы торгующей людьми банде, которая угрожает жизни всей его семьи. Сможет ли один мужчина победить преступную группировку?

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Рейтинг

6.7 IMDb