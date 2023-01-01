Нулевой километр (2018)
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Нулевой километр (2018)

Нулевой километр (2018) (сериал, 2018) смотреть онлайн

7.22018, Zero Kms 1 сезон
Боевик, Триллер18+

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О сериале

Заключенный в тюрьму на десять лет за преступление, которое он не совершал, Арджун в конце концов получает шанс выйти на свободу. Однако вскоре попадает в лапы торгующей людьми банде, которая угрожает жизни всей его семьи. Сможет ли один мужчина победить преступную группировку?

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Страна
Индия
Жанр
Боевик, Триллер

Рейтинг

6.7 IMDb