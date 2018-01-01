Нулевой километр (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Нулевой километр (2018). Серия 1
Нулевой километр (2018)
1-й сезон
1-я серия

Нулевой километр (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 1

7.22018, Zero Kms
Боевик, Триллер18+

Заключенный в тюрьму на десять лет за преступление, которое он не совершал, Арджун в конце концов получает шанс выйти на свободу. Однако вскоре попадает в лапы торгующей людьми банде, которая угрожает жизни всей его семьи. Сможет ли один мужчина победить преступную группировку?

Индия
Боевик, Триллер
26 мин / 00:26

6.7 IMDb