Новичок. Сезон 3. Серия 3
Wink
Сериалы
Новичок
3-й сезон
3-я серия
9.22021, The Rookie
Боевик, Криминал18+

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Новичок (сериал, 2021) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Едва получив свидетельство о расторжении брака, сорокалетний отец взрослого сына Джон Нолан оказывается в эпицентре ограбления банка. Мужчина проявляет невиданную доселе храбрость и понимает, что пришла пора начать жизнь с чистого листа. Нолан решает воплотить детскую мечту стать полицейским. Он переезжает в Лос-Анджелес из тихого пригорода и поступает новобранцем в местную полицию. Под издeвки коллег возраста его сына Джон будет осваивать опасную профессию и охранять покой жителей Города Ангелов.

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Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новичок»