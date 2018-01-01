Wink
Новичок
3-й сезон

Новичок (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн

9.22021, The Rookie 14 серий
Боевик, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Третья часть динамичного процедурала с Нэйтаном Филлионом о буднях стражей порядка. Продолжайте смотреть сериал «Новичок» — 3 сезон онлайн уже ждет вас на Wink.

В третьем сезоне уроженец небольшого городка, а ныне житель мегаполиса Джон Нолан продолжает служить в полиции Лос-Анджелеса. Ему приходится сталкиваться с жестокими убийцами, наркодилерами и террористами, но даже перед лицом смертельной опасности он остается верным принципам справедливости и честности. Параллельно с тяжелой работой Нолан решает множество проблем и в своей личной жизни.

Хотите узнать, какие испытания и преграды ждут Джона в этом сезоне? Тогда не пропустите американский сериал «Новичок», онлайн смотреть серии которого можно в любое удобное вам время на видеосервисе Wink!

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новичок»