Новичок (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Третья часть динамичного процедурала с Нэйтаном Филлионом о буднях стражей порядка. Продолжайте смотреть сериал «Новичок» — 3 сезон онлайн уже ждет вас на Wink.
В третьем сезоне уроженец небольшого городка, а ныне житель мегаполиса Джон Нолан продолжает служить в полиции Лос-Анджелеса. Ему приходится сталкиваться с жестокими убийцами, наркодилерами и террористами, но даже перед лицом смертельной опасности он остается верным принципам справедливости и честности. Параллельно с тяжелой работой Нолан решает множество проблем и в своей личной жизни.
Хотите узнать, какие испытания и преграды ждут Джона в этом сезоне? Тогда не пропустите американский сериал «Новичок», онлайн смотреть серии которого можно в любое удобное вам время на видеосервисе Wink!
- БРРежиссёр
Билл
Роу
- ЧЮРежиссёр
Чи
Юн Чунг
- Режиссёр
Майкл
Гои
- Актёр
Нэйтан
Филлион
- АДАктриса
Алисса
Диас
- Актёр
Ричард
Т. Джонс
- МОАктриса
Мелисса
О’Нил
- Актёр
Эрик
Винтер
- МКАктриса
Мекиа
Кокс
- ШЭАктёр
Шон
Эшмор
- ТМАктёр
Титус
Макин мл.
- ДДАктриса
Дженна
Дуан
- ТВАктёр
Тру
Валентино
- БХАктёр
Брент
Хафф
- ДРСценарист
Дэвид
Рэдклифф
- Продюсер
Нэйтан
Филлион
- Продюсер
Марк
Гордон
- ДКМонтажёр
Джэйк
Коэн
- ЧЮМонтажёр
Чи
Юн Чунг
- ДХОператор
Джастин
Ханрахан
- КДОператор
Кайл
Джуэлл
- ПТОператор
Пол
Терио
- ДГКомпозитор
Джордан
Гань