Новичок (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн

Третья часть динамичного процедурала с Нэйтаном Филлионом о буднях стражей порядка. Продолжайте смотреть сериал «Новичок» — 3 сезон онлайн уже ждет вас на Wink.



В третьем сезоне уроженец небольшого городка, а ныне житель мегаполиса Джон Нолан продолжает служить в полиции Лос-Анджелеса. Ему приходится сталкиваться с жестокими убийцами, наркодилерами и террористами, но даже перед лицом смертельной опасности он остается верным принципам справедливости и честности. Параллельно с тяжелой работой Нолан решает множество проблем и в своей личной жизни.



Хотите узнать, какие испытания и преграды ждут Джона в этом сезоне? Тогда не пропустите американский сериал «Новичок», онлайн смотреть серии которого можно в любое удобное вам время на видеосервисе Wink!

