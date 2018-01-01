Новичок. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Новичок
1-й сезон
4-я серия
9.22018, The Rookie
Боевики, Криминал18+

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Новичок (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Едва получив свидетельство о расторжении брака, сорокалетний отец взрослого сына Джон Нолан оказывается в эпицентре ограбления банка. Мужчина проявляет невиданную доселе храбрость и понимает, что пришла пора начать жизнь с чистого листа. Нолан решает воплотить детскую мечту стать полицейским. Он переезжает в Лос-Анджелес из тихого пригорода и поступает новобранцем в местную полицию. Под издeвки коллег возраста его сына Джон будет осваивать опасную профессию и охранять покой жителей Города Ангелов.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новичок»

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