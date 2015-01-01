Ниндзяго: Мастера Кружитцу (мультсериал, 2015) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

Ниндзяго: Мастера Кружитцу. Сезон 5. Серия 6
Ниндзяго: Мастера Кружитцу
5-й сезон
6-я серия

8.52015, Ninjago: Masters of Spinjitzu
Мультсериалы12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Захватывающий мультсериал с персонажами из деталей конструктора LEGO. Молодые воины Ниндзяго под руководством мастера Ву борются со злом на своем острове. У каждого героя особое оружие. Кай использует меч огня, Джей – нунчаки молний, Зейн – сюрикены льда, а Коул – косу землетрясений.

Страна
Канада, Дания, США, Сингапур
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb

