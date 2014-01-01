Ниндзяго: Мастера Кружитцу (мультсериал, 2014) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Захватывающий мультсериал с персонажами из деталей конструктора LEGO. Молодые воины Ниндзяго под руководством мастера Ву борются со злом на своем острове. У каждого героя особое оружие. Кай использует меч огня, Джей – нунчаки молний, Зейн – сюрикены льда, а Коул – косу землетрясений.



Сериал Ниндзяго: Мастера Кружитцу 4 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.