Ниндзяго: Мастера Кружитцу. Сезон 1. Серия 11
Wink
Детям
Ниндзяго: Мастера Кружитцу
1-й сезон
11-я серия

Ниндзяго: Мастера Кружитцу (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

8.52011, Ninjago: Masters of Spinjitzu
Мультсериалы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Захватывающий мультсериал с персонажами из деталей конструктора LEGO. Молодые воины Ниндзяго под руководством мастера Ву борются со злом на своем острове. У каждого героя особое оружие. Кай использует меч огня, Джей – нунчаки молний, Зейн – сюрикены льда, а Коул – косу землетрясений.

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Информация

Страна
Канада, Дания, США, Сингапур
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ниндзяго: Мастера Кружитцу»