Ниндзяго: Мастера Кружитцу (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.52011, Ninjago: Masters of Spinjitzu
Мультсериалы12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Захватывающий мультсериал с персонажами из деталей конструктора LEGO. Молодые воины Ниндзяго под руководством мастера Ву борются со злом на своем острове. У каждого героя особое оружие. Кай использует меч огня, Джей – нунчаки молний, Зейн – сюрикены льда, а Коул – косу землетрясений.
СтранаДания, Канада, Сингапур, США
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ТВРежиссёр
Трюлле
Вильструп
- КМАктриса
Келли
Мецгер
- МААктёр
Майкл
Адамуэйт
- КМАктёр
Кирби
Морроу
- БМАктёр
Брент
Миллер
- ПДАктёр
Пол
Добсон
- ДМАктриса
Джиллиан
Майклс
- МОАктёр
Марк
Оливер
- КБАктриса
Кэтлин
Барр
- ИДАктёр
Иэн
Джеймс Корлетт
- КХСценарист
Кевин
Хейгмен
- МХСценарист
Майкл
Хэгнер
- ТАСценарист
Томми
Андресен
- ТАПродюсер
Томми
Андресен
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ТЭХудожник
Томас
Эстергор Поулсен
- МККомпозитор
Майк
Крамер