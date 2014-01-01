Ничего страшного, это любовь. Серия 6
Wink
Сериалы
Ничего страшного, это любовь
1-й сезон
6-я серия
9.12014, Gwaenchana, sarangiya
Мелодрамы, Комедии18+

Ничего страшного, это любовь (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Чан Джэ-eль - таинственный писатель детективов и диджей на радио, который страдает от обсессивно-компульсивного расстройства. Чи Хэ-су - новичок в психиатрическом отделении при университетской больнице. Она выбрала психиатрию, чтобы не работать сверхурочно ночью и не проводить операции. Тем не менее, еe жизнь меняется после того как она встречает Чан Джэ-eля.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb