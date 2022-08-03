Ничего страшного, это любовь (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

Чан Джэ-eль - таинственный писатель детективов и диджей на радио, который страдает от обсессивно-компульсивного расстройства. Чи Хэ-су - новичок в психиатрическом отделении при университетской больнице. Она выбрала психиатрию, чтобы не работать сверхурочно ночью и не проводить операции. Тем не менее, еe жизнь меняется после того как она встречает Чан Джэ-eля.

