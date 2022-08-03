Ничего страшного, это любовь (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
9.12014, Gwaenchana, sarangiya 16 серий
Мелодрама, Комедия18+
Сезоны и серии
- 18+59 мин
Ничего страшного, это любовь
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+60 мин
Ничего страшного, это любовь
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+60 мин
Ничего страшного, это любовь
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+59 мин
Ничего страшного, это любовь
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+59 мин
Ничего страшного, это любовь
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+60 мин
Ничего страшного, это любовь
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+60 мин
Ничего страшного, это любовь
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+60 мин
Ничего страшного, это любовь
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+58 мин
Ничего страшного, это любовь
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+60 мин
Ничего страшного, это любовь
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+60 мин
Ничего страшного, это любовь
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+60 мин
Ничего страшного, это любовь
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+60 мин
Ничего страшного, это любовь
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+60 мин
Ничего страшного, это любовь
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+59 мин
Ничего страшного, это любовь
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+59 мин
Ничего страшного, это любовь
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Чан Джэ-eль - таинственный писатель детективов и диджей на радио, который страдает от обсессивно-компульсивного расстройства. Чи Хэ-су - новичок в психиатрическом отделении при университетской больнице. Она выбрала психиатрию, чтобы не работать сверхурочно ночью и не проводить операции. Тем не менее, еe жизнь меняется после того как она встречает Чан Джэ-eля.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb