Wink
Сериалы
Ничего страшного, это любовь
1-й сезон

Ничего страшного, это любовь (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

9.12014, Gwaenchana, sarangiya 16 серий
Мелодрама, Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Чан Джэ-eль - таинственный писатель детективов и диджей на радио, который страдает от обсессивно-компульсивного расстройства. Чи Хэ-су - новичок в психиатрическом отделении при университетской больнице. Она выбрала психиатрию, чтобы не работать сверхурочно ночью и не проводить операции. Тем не менее, еe жизнь меняется после того как она встречает Чан Джэ-eля.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb