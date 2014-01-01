9.12014, Gwaenchana, sarangiya
Мелодрама, Комедия18+
Ничего страшного, это любовь (сериал, 2014) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
О сериале
Чан Джэ-eль - таинственный писатель детективов и диджей на радио, который страдает от обсессивно-компульсивного расстройства. Чи Хэ-су - новичок в психиатрическом отделении при университетской больнице. Она выбрала психиатрию, чтобы не работать сверхурочно ночью и не проводить операции. Тем не менее, еe жизнь меняется после того как она встречает Чан Джэ-eля.
