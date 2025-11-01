Невеста из прошлого. Сезон 1. Серия 50
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Сериалы
Невеста из прошлого
1-й сезон
50-я серия

Невеста из прошлого (сериал, 2024) сезон 1 серия 50 смотреть онлайн

7.62024, Flashback Fiancée: Have We Met?
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В основе сюжета лежит судьба главной героини, Лиэнн — женщины, решившей покончить с токсичными отношениями. После публичного разрыва с неверным бойфрендом её жизнь совершает неожиданный поворот. Её принимают за потерянную невесту по имени Нина, состоятельного и властного CEO Алекса. Эта роковая ошибка запускает цепь невероятных событий. Алекс, всё ещё переживающий утрату, предлагает Лиэнн отчаянную сделку — вступить в фиктивный брак. Что ждёт героиню в этой новой, показной роли? Сможет ли она справиться с давлением со стороны бывшей возлюбленной Алекса, которая готова на всё, чтобы вернуть его? И самое главное — сможет ли она защитить своё сердце от обаятельного, но такого закрытого мужчины?

Страна
США, Китай
Жанр
Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

7.0 IMDb