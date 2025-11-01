Невеста из прошлого (сериал, 2024) смотреть онлайн

В основе сюжета лежит судьба главной героини, Лиэнн — женщины, решившей покончить с токсичными отношениями. После публичного разрыва с неверным бойфрендом её жизнь совершает неожиданный поворот. Её принимают за потерянную невесту по имени Нина, состоятельного и властного CEO Алекса. Эта роковая ошибка запускает цепь невероятных событий. Алекс, всё ещё переживающий утрату, предлагает Лиэнн отчаянную сделку — вступить в фиктивный брак. Что ждёт героиню в этой новой, показной роли? Сможет ли она справиться с давлением со стороны бывшей возлюбленной Алекса, которая готова на всё, чтобы вернуть его? И самое главное — сможет ли она защитить своё сердце от обаятельного, но такого закрытого мужчины?

