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Нэшвилл (сериал, 2012) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

2012, Nashville
Драмы12+

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Сюжет

Нэшвилл — место, где сосредоточена вся индустрия кантри-музыки. Главная героиня сериала, Рэйна Джеймс — легендарная звезда кантри, продававшая миллионы альбомов и возглавлявшая вершины чартов, которая в свои сорок начала терять популярность. Продюсеры Рэйны предлагают ей отправиться в гастрольный тур.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нэшвилл»