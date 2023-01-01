Нэшвилл (сериал, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

«Нэшвилл» – это драматический музыкальный сериал от сценаристки «Тельмы и Луизы» Кэлли Хоури, заслуживший множество престижных теленаград, включая «Эмми» и «Золотой глобус». Живые противоречивые персонажи, многочисленные интриги мира шоу-бизнеса, политики и любовных отношений, великолепный саундтрек – лишь некоторые составляющие успеха сериала «Нэшвилл», все сезоны которого вы можете смотреть онлайн в хорошем качестве и абсолютно бесплатно.



«Королева кантри» Рэйна Джеймс переживает не лучшие времена. Новые песни не поднимаются в хит-парадах выше 20-й строчки, билеты на концерты распродаются все хуже, некогда перспективный муж живет за ее счет, а дочери приближаются к трудному переходному возрасту. Следить за непростой судьбой героини вы можете совершенно бесплатно, если будете все сезоны теледрамы «Нэшвилл» смотреть онлайн.



Звукозаписывающий лэйбл считает, что вернуть Рэйне былую популярность поможет совместный концертный тур с молодой звездой кантри Джульеттой Барнс. Певицы соглашаются на сделку, но каждая преследует собственную цель. Заносчивая старлетка мечтает окончательно свергнуть Рэйну с пьедестала, а она в свою очередь хочет доказать, что модная исполнительница – ей вовсе не конкурентка. Кто победит в этой борьбе, можно узнать абсолютно бесплатно, если «Нэшвилл» смотреть онлайн в хорошем качестве.



Параллельно в сериале вспыхнут политические войны, когда богатый и властный отец Рэйны Ламар Уайетт решит участвовать в предвыборной гонке, разгоревшейся в штате Теннесси. К чему это приведет, вы увидите, если будете смотреть онлайн сериал «Нэшвилл».



Сыгравшие главные роли Конни Бриттон и Хайден Панеттьери самостоятельно исполнили все песни своих героинь. Также в актерский состав сериала «Нэшвилл» вошли Пауэрс Бут, Чарльз Истен, Эрик Клоуз, Клер Боуэн, Джонатан Джексон и Сэм Палладио.



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