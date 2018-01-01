Нэшвилл (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
2012, Nashville 21 серия
Драма12+
О сериале
Нэшвилл — место, где сосредоточена вся индустрия кантри-музыки. Главная героиня сериала, Рэйна Джеймс — легендарная звезда кантри, продававшая миллионы альбомов и возглавлявшая вершины чартов, которая в свои сорок начала терять популярность. Продюсеры Рэйны предлагают ей отправиться в гастрольный тур.
7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Кэлли
Кхури
- СКРежиссёр
Стивен
Крегг
- Режиссёр
Майкл
Ломанн
- Актриса
Конни
Бриттон
- ХПАктриса
Хайден
Панеттьери
- КБАктриса
Клер
Бауэн
- ЧИАктёр
Чарльз
Истен
- ДДАктёр
Джонатан
Джексон
- СПАктёр
Сэм
Палладио
- ЛСАктриса
Леннон
Стелла
- МСАктриса
Мэйси
Стелла
- ККАктёр
Крис
Кармак
- ДЭАктёр
Дэвид
Элфорд
- Сценарист
Кэлли
Кхури
- Продюсер
Кэлли
Кхури
- СБПродюсер
Стив
Бьюкэнэн
- Продюсер
Конни
Бриттон
- ДДПродюсер
Ди
Джонсон
- КБХудожник
Кендалл
Беннетт
- ДНХудожник
Джефф
Нипп
- ЛКМонтажёр
Лиззи
Кэлхун
- Оператор
Майкл
Ломанн
- РБОператор
Росс
Берриман
- ШМОператор
Шон
Морер
- АПКомпозитор
А.
Патрик Роуз
- УСКомпозитор
У.Г.
Снаффи Уолден
- ТБКомпозитор
Ти-Боун
Бёрнетт
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция