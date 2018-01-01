Нэшвилл (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Нэшвилл — место, где сосредоточена вся индустрия кантри-музыки. Главная героиня сериала, Рэйна Джеймс — легендарная звезда кантри, продававшая миллионы альбомов и возглавлявшая вершины чартов, которая в свои сорок начала терять популярность. Продюсеры Рэйны предлагают ей отправиться в гастрольный тур.

