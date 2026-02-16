Непыльный вопрос. Сезон 1. Серия 7
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Непыльный вопрос
1-й сезон
7-я серия
7.32022, Непыльный вопрос. Сезон 1. Серия 7
Реалити - шоу18+
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Непыльный вопрос (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Реалити о людях, которые не справляются с грязью и наплывом ненужных вещей у себя дома.

«Любой бардак можно разобрать, если навести порядок в голове», – уверены ведущие проекта Елена Третьякова и Валерия Яскула. Они отправятся в гости к людям с самыми захламленными квартирами в стране, чтобы помочь им решить внутренние конфликты и вернуть чистоту и уют в их дома.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Качество
Full HD
Время
20 мин / 00:20

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