WinkСериалыНепыльный вопрос1-й сезон11-я серия
2022, Непыльный вопрос. Сезон 1. Серия 11
16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Непыльный вопрос (сериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
О сериале
Реалити о людях, которые не справляются с грязью и наплывом ненужных вещей у себя дома.
«Любой бардак можно разобрать, если навести порядок в голове», – уверены ведущие проекта Елена Третьякова и Валерия Яскула. Они отправятся в гости к людям с самыми захламленными квартирами в стране, чтобы помочь им решить внутренние конфликты и вернуть чистоту и уют в их дома.