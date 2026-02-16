Непыльный вопрос. Сезон 1
Wink
Сериалы
Непыльный вопрос
1-й сезон

Непыльный вопрос (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

2022, Непыльный вопрос. Сезон 1 12 серий
16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Реалити о людях, которые не справляются с грязью и наплывом ненужных вещей у себя дома.

«Любой бардак можно разобрать, если навести порядок в голове», – уверены ведущие проекта Елена Третьякова и Валерия Яскула. Они отправятся в гости к людям с самыми захламленными квартирами в стране, чтобы помочь им решить внутренние конфликты и вернуть чистоту и уют в их дома.

Страна
Россия

Рейтинг