Ненавижу (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.02016, Ненавижу. Серия 2
Мелодрама12+
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О сериале
Счастье – это когда любишь своего мужа и души не чаешь в сыне. А когда назавтра лететь всем вместе в Таиланд на море, счастье становится полным. Но мир Ани рушится в одну минуту, когда на ее глазах богатая, сумасбродная, пьяная Альбина сбивает насмерть и мужа, и сына Анны. Муж Альбины держит под контролем весь город, и полиция закрывает глаза на это дерзкое убийство. Как жить дальше после такого Анне? Принять случившееся, или мстить за свою семью, даже если это будет стоить ей жизни и свободы?
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
- ГЯРежиссёр
Глеб
Якубовский
- Актриса
Елена
Аросьева
- ЕОАктриса
Елена
Оболенская
- СААктриса
Светлана
Аникей
- АААктёр
Артем
Алексеев
- ДГАктёр
Дмитрий
Гурбанович
- АИАктёр
Александр
Ильин
- ЮБАктёр
Юрий
Баранов
- ДПАктёр
Денис
Паршин
- ДВАктёр
Денис
Воронцов
- СМАктёр
Сергей
Масленников
- МПСценарист
Марина
Покровская
- ГЛСценарист
Георгий
Ланской
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- АХХудожник
Александр
Холодцов
- АМОператор
Алексей
Макеев
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко