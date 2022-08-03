Ненавижу. Серия 2
Wink
Сериалы
Ненавижу
1-й сезон
2-я серия

Ненавижу (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.02016, Ненавижу. Серия 2
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Счастье – это когда любишь своего мужа и души не чаешь в сыне. А когда назавтра лететь всем вместе в Таиланд на море, счастье становится полным. Но мир Ани рушится в одну минуту, когда на ее глазах богатая, сумасбродная, пьяная Альбина сбивает насмерть и мужа, и сына Анны. Муж Альбины держит под контролем весь город, и полиция закрывает глаза на это дерзкое убийство. Как жить дальше после такого Анне? Принять случившееся, или мстить за свою семью, даже если это будет стоить ей жизни и свободы?

Страна
Беларусь, Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ненавижу»