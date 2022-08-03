Счастье – это когда любишь своего мужа и души не чаешь в сыне. А когда назавтра лететь всем вместе в Таиланд на море, счастье становится полным. Но мир Ани рушится в одну минуту, когда на ее глазах богатая, сумасбродная, пьяная Альбина сбивает насмерть и мужа, и сына Анны. Муж Альбины держит под контролем весь город, и полиция закрывает глаза на это дерзкое убийство. Как жить дальше после такого Анне? Принять случившееся, или мстить за свою семью, даже если это будет стоить ей жизни и свободы?

