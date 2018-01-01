Нефть 3 сезон 3 серия смотреть онлайн

Семейная компания Нюманов готовится к смене руководства, Анна становится крупным игроком в нефтяном бизнесе, а Торил управляет ночным клубом. Чем для них ознаменуется конец 80-х, расскажет многосерийная драма «Нефть», 3 сезон которой станет заключительной главой масштабной саги.



Третий сезон драмы о норвежском нефтяном бизнесе начинается на исходе 1980-х. Страна купается в деньгах, а Фредрик Нюман готовится уйти на пенсию и передать свою компанию Nyman Diving сыну Кристиану. Однако, кроме этого, на горизонте еще множество проблем. Работникам по мере исследования месторождений приходится погружаться все глубже, что плохо влияет на их психологическое состояние. Тем временем на рынке распространяются технологии автоматизации, а вместе с ними приближаются массовые сокращения. Именно над такими технологиями и работает компания Komponent, куда устроилась Анна Хеллевик. Торил, в свою очередь, обзаводится клубом и погружается в мир ночных развлечений.



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