Нефть (Сериал 2018 год) смотреть онлайн

Сюжет

Жизни четверых молодых людей причудливым образом переплетаются на фоне открытия крупнейшего месторождения нефти, навсегда изменившего Норвегию. Сериал «Нефть» — масштабная историческая драма в духе «Безумцев», действие которой разворачивается на протяжении трех десятилетий.



Норвежский город Ставангер в кризисе. Рыболовный бизнес пошел на спад, а зарубежные нефтяные компании стремительно покидают регион, отчаявшись найти ценные месторождения. Однако благодаря американцу Джонатану Phillips Petroleum не разрывает потенциально убыточный контракт на бурение скважины и натыкается на крупнейший подводный нефтяной бассейн. С этого момента для Норвегии начинается новая эпоха. Перемены не обойдут стороной и Кристиана, сына успешного бизнесмена Фредерика Нюмана, его невесту Анну, родившуюся в семье фермеров, а также Торил, беременную женщину, которую бросил ее молодой человек.



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