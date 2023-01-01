Нефть 1 сезон (Сериал 2018 год) смотреть

Сюжет

Семья норвежского бизнесмена пытается преобразить город, где обнаружили самое большое подводное месторождение нефти в истории. О том, к чему приведут их усилия, расскажет рейтинговая сериальная драма «Нефть», 1 сезон которой доступен на Wink.



Первый сезон исторического сериала о превращении Норвегии в нефтяную страну стартует в 1969 году. Город Ставангер известный развитым рыболовством, переживает упадок. Владелец рыбного хозяйства Фредрик Нюман вынужден признать, что город вот-вот лишится главного источника дохода и перестанет существовать. Тем временем нефтяные компании, занимавшиеся поиском месторождений в округе, постепенно понимают, что в Ставангере нет и нефти. Однакосотрудник Phillips Petroleum Джонатан верит в обратное. Благодаря его решению в канун Рождества здесь находят крупнейший нефтяной бассейн, и это навсегда меняет судьбу города.



Как это затронет жителей и смогут ли они справиться с новыми вызовами, расскажет сериал «Нефть», 1 сезон которого вы можете смотреть онлайн на Wink.



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