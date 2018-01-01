Нефть. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Нефть
1-й сезон
6-я серия
8.42018, Lykkeland
Драма18+
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Нефть 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

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О сериале

Семья норвежского бизнесмена пытается преобразить город, где обнаружили самое большое подводное месторождение нефти в истории. О том, к чему приведут их усилия, расскажет рейтинговая сериальная драма «Нефть», 1 сезон которой доступен на Wink.

Первый сезон исторического сериала о превращении Норвегии в нефтяную страну стартует в 1969 году. Город Ставангер известный развитым рыболовством, переживает упадок. Владелец рыбного хозяйства Фредрик Нюман вынужден признать, что город вот-вот лишится главного источника дохода и перестанет существовать. Тем временем нефтяные компании, занимавшиеся поиском месторождений в округе, постепенно понимают, что в Ставангере нет и нефти. Однакосотрудник Phillips Petroleum Джонатан верит в обратное. Благодаря его решению в канун Рождества здесь находят крупнейший нефтяной бассейн, и это навсегда меняет судьбу города.

Как это затронет жителей и смогут ли они справиться с новыми вызовами, расскажет сериал «Нефть», 1 сезон которого вы можете смотреть онлайн на Wink.

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Страна
Норвегия, Бельгия
Жанр
Драма
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb