Нефть 2 сезон 5 серия смотреть онлайн

Сюжет

Анна пытается добиться признания в традиционно мужской профессии, пока Ставангер переживает экономический бум и сталкивается с последствиями бурного развития. Как полюбившиеся герои будут адаптироваться к новой исторической эпохе, расскажет драма «Нефть», 2 сезон которой вы можете найти на видеосервисе Wink.



Второй сезон драмы о норвежской нефтяной индустрии начинается в 1977 году, когда промышленность страны находится на пике развития. Анна получила отличное образование по управлению бизнесом, однако куда бы она ни отправила резюме, везде ей отказывают. Ставангер становится Эльдорадо для искателей черного золота, а муж Анны Джонатан встает во главе финансово-юридического отдела Phillips Petroleum. Тем временем на месторождении Экофиск случается авария, которая способна привести к непоправимой экологической катастрофе.



Справятся ли герои с ее последствиями и удастся ли им не поддат�ься влиянию больших денег, расскажет сериал «Нефть». 2 сезон онлайн можно смотреть на Wink.



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