Недотрога (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.12013, Недотрога. Серия 2
12+
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О сериале
Говорят, что студенческая дружба самая крепкая и чистая. В эту истину верила и юная Аня, когда доверяла все свои секреты коварной и завистливой Светке. Но так вышло, что Аня понравилась Мише, которого Светка «присмотрела» для себя. Став невольной разлучницей (Аня поначалу на Мишу и смотреть не хотела), девушка навлекла на себя самую черную зависть подруги.
СтранаРоссия
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- ДБАктриса
Дарья
Баранова
- МГАктриса
Марта
Голубева
- Актёр
Андрей
Градов
- Актёр
Алексей
Анищенко
- ВГАктриса
Валентина
Гарцуева
- Актёр
Алексей
Яровенко
- ИСАктёр
Илья
Сотиков
- ИКАктриса
Ирина
Кабанова
- ВЗАктёр
Валерий
Зеленский
- ЮМАктриса
Юлианна
Михневич
- ЛНСценарист
Любовь
Новикова
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- АРПродюсер
Александра
Райская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- АМХудожница
Алеся
Максимович
- ЮБМонтажёр
Юрий
Бутько
- ВЗОператор
Виктор
Зубарев
- КШКомпозитор
Климент
Шленёв