WinkДетямНедетский бизнес1-й сезон1-я серия
8.12022, Недетский бизнес. Сезон 1. Серия 1
ТВ-шоу6+
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Недетский бизнес (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сюжет
«Недетский бизнес» — это викторина, в которой юные бизнесмены могут выиграть 100 000 рублей на развитие своего бизнес-проекта.
Правила очень просты:
Три участника
Четыре раунда
За выполнение заданий, участники получают баллы
Кто наберёт больше всех баллов, получает главный приз
Наш ведущий – легендарный Антон Комолов.
«Недетский бизнес» не только проверит знания участников и зрителей, в этом шоу вы обогатитесь новыми интересными фактами из истории предпринимательства.
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