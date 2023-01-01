Недетский бизнес
Wink
Сериалы
Недетский бизнес
8.12022, Недетский бизнес 1 сезон
ТВ-шоу6+

Этот сериал пока недоступен

Недетский бизнес (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

«Недетский бизнес» — это викторина, в которой юные бизнесмены могут выиграть 100 000 рублей на развитие своего бизнес-проекта.

Правила очень просты:
Три участника
Четыре раунда
За выполнение заданий, участники получают баллы
Кто наберёт больше всех баллов, получает главный приз

Наш ведущий – легендарный Антон Комолов.

«Недетский бизнес» не только проверит знания участников и зрителей, в этом шоу вы обогатитесь новыми интересными фактами из истории предпринимательства.

Все сезоны сериала Недетский бизнес смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг