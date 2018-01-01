Недетский бизнес (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

«Недетский бизнес» — это викторина, в которой юные бизнесмены могут выиграть 100 000 рублей на развитие своего бизнес-проекта.



Правила очень просты:

Три участника

Четыре раунда

За выполнение заданий, участники получают баллы

Кто наберёт больше всех баллов, получает главный приз



Наш ведущий – легендарный Антон Комолов.



«Недетский бизнес» не только проверит знания участников и зрителей, в этом шоу вы обогатитесь новыми интересными фактами из истории предпринимательства.



