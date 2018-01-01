Недетский бизнес. Сезон 1
Недетский бизнес (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.12022, Недетский бизнес. Сезон 1 10 серий
ТВ-шоу6+

О сериале

«Недетский бизнес» — это викторина, в которой юные бизнесмены могут выиграть 100 000 рублей на развитие своего бизнес-проекта.

Правила очень просты:
Три участника
Четыре раунда
За выполнение заданий, участники получают баллы
Кто наберёт больше всех баллов, получает главный приз

Наш ведущий – легендарный Антон Комолов.

«Недетский бизнес» не только проверит знания участников и зрителей, в этом шоу вы обогатитесь новыми интересными фактами из истории предпринимательства.

